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Запустить Steam в Tesla могут уже в августе

Запустить Steam в Tesla могут уже в августе
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В социальных сетях аккаунт Tesla из Кремниевой долины рассказал, как на электромобиле можно играть в видеоигры. На эту публикацию отреагировал Илон Маск.

Он напомнил, что планируется полноценная интеграция Steam в Tesla. Когда именно это произойдёт, неизвестно, но демоверсию хотят запустить в следующем месяце.

У нас есть прогресс в интеграции Steam. Возможно, демо выйдет уже в следующем месяце.

Tesla уже не раз попадала в скандалы из-за видеоигр. Были происшествия, когда заигравшийся водитель попадал в ДТП. В этом, конечно, винили возможность играть за рулём Tesla.

Также важно понимать, что одобрить интеграцию Steam должна Valve. Судя по всему, если площадка действительно появится на Tesla, то всё будет согласовано с Valve.

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