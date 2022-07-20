Саппорт Team Spirit назвал лучших русскоязычных игроков в Dota 2

Игрок российской команды Team Spirit по Dota 2 Мирослав Mira Колпаков составил команду из сильнейших русскоязычных киберспортсменов по его мнению. Саппорт не стал включать в «дрим-тим» себя или тиммейтов — в состав вошли игроки трёх других топовых коллективов Восточной Европы.

По словам Колпакова, сильнейшую игру на первой позиции показывает керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв. Лучшим мидером СНГ Mira назвал Дениса larl Сигитова из BetBoom Team. В состав также попал дуэт Владислава laise Лайса и Георгия swedenstrong Зайналабидова со сложной линии Natus Vincere и капитан BetBoom Акбар SoNNeikO Бутаев.

Осенью 2021 года Mira стал чемпионом The International 10 с призовым фондом более $ 40 млн. В текущем сезоне Team Spirit занимает 11-е место в рейтинге Dota Pro Circuit.