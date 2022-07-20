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Названы участники ESL Pro League S16 по CS:GO. На турнире сыграют три команды из России

Названы участники ESL Pro League S16 по CS:GO. На турнире сыграют три команды из России
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Организаторы серии турниров ESL Pro League по CS:GO опубликовали окончательный список команд, которые примут участие в новом сезоне чемпионата. Помимо клубов-партнёров, участие в EPL Season 16 примут лучшие мирового рейтинга и соревнований ESL Conference.

В список из 24 команд вошли три российских коллектива — Team Spirit, Virtus.pro (из-за санкций будет выступать под нейтральным названием Outsiders) и ростер американского клуба Cloud9 (бывшие Gambit Esports). Помимо этого, на турнире выступят NAVI и G2 с Ильёй m0NESY Осиповым в составе.

Состав участников ESL Pro League Season 16:

  • FaZe Clan (Европа);
  • G2 Esports (Европа);
  • ENCE (Европа);
  • Fnatic (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Endpoint (Европа);
  • BIG (Германия);
  • Heroic (Дания);
  • Astralis (Дания);
  • Movistar Riders (Испания);
  • FTW (Португалия);
  • Eternal Fire (Турция);
  • Team Vitality (Франция);
  • HEET (Франция);
  • Ninjas in Pyjamas (Швеция);
  • Cloud9 (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Complexity Gaming (США);
  • Evil Geniuses (США);
  • Team Liquid (США);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • MIBR (Бразилия).

ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 31 августа по 2 октября. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 835 тыс.

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