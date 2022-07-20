Названы участники ESL Pro League S16 по CS:GO. На турнире сыграют три команды из России

Организаторы серии турниров ESL Pro League по CS:GO опубликовали окончательный список команд, которые примут участие в новом сезоне чемпионата. Помимо клубов-партнёров, участие в EPL Season 16 примут лучшие мирового рейтинга и соревнований ESL Conference.

В список из 24 команд вошли три российских коллектива — Team Spirit, Virtus.pro (из-за санкций будет выступать под нейтральным названием Outsiders) и ростер американского клуба Cloud9 (бывшие Gambit Esports). Помимо этого, на турнире выступят NAVI и G2 с Ильёй m0NESY Осиповым в составе.

Состав участников ESL Pro League Season 16:

FaZe Clan (Европа);

G2 Esports (Европа);

ENCE (Европа);

Fnatic (Европа);

MOUZ (Европа);

Endpoint (Европа);

BIG (Германия);

Heroic (Дания);

Astralis (Дания);

Movistar Riders (Испания);

FTW (Португалия);

Eternal Fire (Турция);

Team Vitality (Франция);

HEET (Франция);

Ninjas in Pyjamas (Швеция);

Cloud9 (Россия);

Team Spirit (Россия);

Virtus.pro (Россия);

Natus Vincere (Украина);

Complexity Gaming (США);

Evil Geniuses (США);

Team Liquid (США);

FURIA Esports (Бразилия);

MIBR (Бразилия).

ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 31 августа по 2 октября. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 835 тыс.