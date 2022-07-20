Названы участники ESL Pro League S16 по CS:GO. На турнире сыграют три команды из России
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Организаторы серии турниров ESL Pro League по CS:GO опубликовали окончательный список команд, которые примут участие в новом сезоне чемпионата. Помимо клубов-партнёров, участие в EPL Season 16 примут лучшие мирового рейтинга и соревнований ESL Conference.
В список из 24 команд вошли три российских коллектива — Team Spirit, Virtus.pro (из-за санкций будет выступать под нейтральным названием Outsiders) и ростер американского клуба Cloud9 (бывшие Gambit Esports). Помимо этого, на турнире выступят NAVI и G2 с Ильёй m0NESY Осиповым в составе.
Состав участников ESL Pro League Season 16:
- FaZe Clan (Европа);
- G2 Esports (Европа);
- ENCE (Европа);
- Fnatic (Европа);
- MOUZ (Европа);
- Endpoint (Европа);
- BIG (Германия);
- Heroic (Дания);
- Astralis (Дания);
- Movistar Riders (Испания);
- FTW (Португалия);
- Eternal Fire (Турция);
- Team Vitality (Франция);
- HEET (Франция);
- Ninjas in Pyjamas (Швеция);
- Cloud9 (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- Virtus.pro (Россия);
- Natus Vincere (Украина);
- Complexity Gaming (США);
- Evil Geniuses (США);
- Team Liquid (США);
- FURIA Esports (Бразилия);
- MIBR (Бразилия).
ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 31 августа по 2 октября. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 835 тыс.
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