Игру MultiVersus полностью заблокировали для России

На днях стартовало тестирование файтинга MultiVersus, однако для России его заблокировали — причём полностью. Если раньше издатели в большинстве своём ограничивались блокировкой страниц и за редкими исключениями блокировали подключения из России, то тут сделали вообще всё возможное.

MultiVersus стала первой игрой на консолях, которая попросту не даёт запустить игру без VPN: во время подключения выходит ошибка, что подключение оборвалось. На ПК подобные случаи уже происходили, но консоли подобное обходило.

Поиграть в MultiVersus из России всё ещё можно: на ПК надо просто подключиться по VPN. На консолях же надо проворачивать более сложные схемы — например, подключая VPN уже к роутеру. Сейчас файтинг находится в закрытом тестировании: получить к нему доступ можно, сыграв ранее в альфу, купив стартовые наборы или заполучив Twitch Drop за час просмотра стримов по игре.

MultiVersus — платформер-файтинг с героями Warner Bros из «Бэтмена», «Игры престолов», «Времени приключений», «Стального гиганта», «Скуби-ду» и других.