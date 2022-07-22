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Звезда «Пацанов» Джек Куэйд фанатеет от Ghost of Tsushima

Звезда «Пацанов» Джек Куэйд фанатеет от Ghost of Tsushima
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Актёр Джек Куэйд, который играет Хьюи Кэмпбелла в сериале «Пацаны», снова начал делиться кадрами из Ghost of Tsushima. Ранее артист рассказал, что остался в восторге от самурайского экшена.

Судя по участившимся постам со скриншотами из Ghost of Tsushima и подписями, актёр продолжает играть в режиссёрскую версию на PS5.

Ранее Куэйд хвалил Ghost of Tsushima, а также жаловался, что не может найти PS5. Теперь, судя по сообщениям, ему это удалось. Также актёр публиковал список лучших игр по его мнению, в который вошли The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Halo 3, Bioshock и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Позже артист отметил, что Ghost of Tsushima и God of War были близки к тому, чтобы попасть в личный топ.

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