СМИ назвали даты проведения квалификаций на The International 2022 по Dota 2

Компания Valve окончательно определилась с временными рамками для проведения отборочного турнира к The International 2022. Об этом сообщает издание Metaratings со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, все шесть региональных квалификаций к главному турниру по Dota 2 пройдут с 8 по 12 сентября. Лучшая команда из каждого региона примет участие в TI11, ещё по две сыграют в квалификации последнего шанса.

Возможное расписание ближайших турниров по Dota 2:

4-14 августа — PGL Arlington Major;

23-28 августа — ESL One Malaysia;

8-12 сентября — Квалификация к The International 11;

8-14 октября — Квалификация последнего шанса к The International 11;

15-30 октября — Финальная часть The International 11.

The International 2022 пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре. Впервые чемпионат мира по Dota 2 примет сразу 30 команд-участниц, призовой фонд турнира будет определён позже.