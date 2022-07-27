Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

СМИ назвали даты проведения квалификаций на The International 2022 по Dota 2

СМИ назвали даты проведения квалификаций на The International 2022 по Dota 2
Комментарии

Компания Valve окончательно определилась с временными рамками для проведения отборочного турнира к The International 2022. Об этом сообщает издание Metaratings со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, все шесть региональных квалификаций к главному турниру по Dota 2 пройдут с 8 по 12 сентября. Лучшая команда из каждого региона примет участие в TI11, ещё по две сыграют в квалификации последнего шанса.

Возможное расписание ближайших турниров по Dota 2:

  • 4-14 августа — PGL Arlington Major;
  • 23-28 августа — ESL One Malaysia;
  • 8-12 сентября — Квалификация к The International 11;
  • 8-14 октября — Квалификация последнего шанса к The International 11;
  • 15-30 октября — Финальная часть The International 11.

The International 2022 пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре. Впервые чемпионат мира по Dota 2 примет сразу 30 команд-участниц, призовой фонд турнира будет определён позже.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022