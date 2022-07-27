СМИ назвали даты проведения квалификаций на The International 2022 по Dota 2
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Компания Valve окончательно определилась с временными рамками для проведения отборочного турнира к The International 2022. Об этом сообщает издание Metaratings со ссылкой на собственные источники.
По данным инсайдеров, все шесть региональных квалификаций к главному турниру по Dota 2 пройдут с 8 по 12 сентября. Лучшая команда из каждого региона примет участие в TI11, ещё по две сыграют в квалификации последнего шанса.
Возможное расписание ближайших турниров по Dota 2:
- 4-14 августа — PGL Arlington Major;
- 23-28 августа — ESL One Malaysia;
- 8-12 сентября — Квалификация к The International 11;
- 8-14 октября — Квалификация последнего шанса к The International 11;
- 15-30 октября — Финальная часть The International 11.
The International 2022 пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре. Впервые чемпионат мира по Dota 2 примет сразу 30 команд-участниц, призовой фонд турнира будет определён позже.
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