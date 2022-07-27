Официально: подписчики PS Plus получат в августе Yakuza: Like a Dragon и другие игры

Недавняя утечка новых игр PS Plus в очередной раз подтвердилась: августовская подборка действительно порадует обычных пользователей подписки от Sony.

Yakuza: Like a Dragon (PS4 и PS5) — восьмая игра в серии Yakuza и первая часть, где главным героем выступает не Кадзума Кирю, а новый главный герой — Итибан Касуга, младший член одной из семей якудза.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4 и PS5) — сборник включает в себя ремейки первых двух частей легендарной серии о скейтбординге Tony Hawk's Pro Skater. Разработчики переработали графику и сделали управление более современным, однако им также удалось сохранить дух оригинала и порадовать фанатов.

Little Nightmares (PS4) — хоррор-адвенчура, в которой предстоит играть за девочку по имени Шесть. Ей необходимо вырваться из кошмара и одолеть все свои страхи.

Игры станут доступны подписчикам PS Plus уже 2 августа.