Российскому капитану OG по Dota 2 не дали визу в США. На мэйджоре его снова заменит Ceb
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Европейский клуб OG сообщил, что капитан состава по Dota 2 Михаил Misha Агатов не смог получить визу в США и пропустит глобальный турнир PGL Arlington Major 2022. Российского киберспортсмена заменит Себастьян Ceb Дебс, который выступал за OG до ноября прошлого года.
Документ для въезда в США также не выдали тренеру коллектива Евгению Chuvash Макарову. Таким образом, OG стали восьмой командой, которая выступит на главном турнире лета с заменами — ранее запрос на визу отклонили трём игрокам Fnatic, керри Entity Gaming Ивану Pure Москаленко и многим другим.
Что касается Ceb, он уже заменял Misha на первом мэйджоре сезона в Стокгольме: тогда россиянин не смог оформить визу в Швецию. На том турнире OG стала чемпионом, выиграв $ 200 тыс.
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