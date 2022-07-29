Режиссёр «Железного человека» просил не убивать Тони Старка в «Мстителях: Финал»

Режиссёр «Железного человека» Джон Фавро звонил Энтони и Джо Руссо, когда прочитал сценарий «Мстителей: Финал». Как выяснилось, он переживал из-за смерти Тони Старка и просил не убивать его.
Подробностями Энтони и Джо Руссо поделились с изданием Vanity Fair. Согласно их словам, Фавро переживал не только за Железного человека, но и за реакцию зрителей на смерть любимого героя.
Он прочитал сценарий, после чего позвонил нам и сказал: «Вы действительно собираетесь убить Железного человека? Вы не можете этого сделать. Это опустошит зрителей».
После премьеры «Мстителей: Финал» сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили объясняли смерть Старка тем, что самоотверженность была целью героя с самого начала. Он не мог просто уйти на пенсию, сообщили авторы.
Премьера «Мстителей: Финал» состоялась в 2019 году. Финал Саги бесконечности Marvel на некоторое время стал самым кассовым фильмом в истории со сборами в почти $ 2,8 млрд. Позже после повторного проката в Китае лидерство вернул «Аватар», который заработал суммарно $ 2,84 млрд.
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