Diablo Immortal скачали более 30 млн раз благодаря выходу игры в Китае

Blizzard поделилась новыми успехами мобильной Diablo Immortal, которую скачали более 30 млн раз, хотя об отметке в 20 млн сообщили всего неделю назад. Очевидно, рост загрузок случился благодаря выходу игры в Китае, который состоялся 25 июля.

Ранее аналитик Даниэль Ахмад сообщил, что Diablo Immortal заняла первое место в списке самых скачиваемых игр на iOS. Случилось это благодаря 15 млн предварительных регистраций в Китае. Также он отметил, что в стране хорошо относятся к играм Blizzard, а Diablo 3 стала самой быстро продаваемой игрой.

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Diablo Immortal хотели выпустить в Китае во второй половине июня, но релиз перенесли на месяц. По информации Bloomberg, экшен задержался из-за политической публикации про председателя КНР Си Цзиньпина, которую сделали с аккаунта игры в стране.

Diablo Immortal доступна бесплатно на iOS, Android и ПК. На днях стало известно, что игра заработала более $ 100 млн быстрее Fortnite.