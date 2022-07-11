Блогер перехитрил Blizzard и запустил Diablo Immortal на ПК в России
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Блогер под ником GhostBios нашёл способ запустить Diablo Immortal на ПК с российского аккаунта после новых ограничений, которые ввела Blizzard.
Ранее блогер уже рассказывал, как запустить Diablo Immortal на ПК в странах, где игра запрещена. Недавно Blizzard выпустила патч, который закрыл лазейку, но GhostBios умудрился перехитрить компанию.
- Через VPN создать новый аккаунт в любом регионе, где доступна Diablo Immortal, и зайти в игру один раз. После этого можно вернуться на основной аккаунт и отключить VPN.
- Создать ярлык файла DiabloImmortal.exe, который можно найти по пути Diablo Immortal\Engine\Binaries\Win64\
- В свойствах созданного ярлыка найти поле Объект и поставить пробел в самом конце. После пробела нужно вставить параметры -launcherlogin --dx11 --sound-api=wwise --start=Python -uid anbs.
- Далее необходимо удалить 4 файла по пути Diablo Immortal\LocalData\Patch\fc. Они весят 1, 9 и 93 или 94 КБ.
После этого Diablo Immortal на ПК можно запускать через созданный ярлык. Вероятно, в будущем Blizzard заблокирует этот способ, но пока игроки сообщают, что он работает.
Diablo Immortal доступна бесплатно на iOS, Android и ПК. Недавно глава Blizzard защитил экшен, который фанаты раскритиковали из-за монетизации.
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