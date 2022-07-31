Фото: сравнение Мэрилин Монро и Аны де Армас из «Блондинки»

На днях Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Блондинка», после чего в Сети начали обсуждать схожесть Мэрилин Монро и образа Аны де Армас.

Журнал People из-за этого опубликовал несколько фотографий, на которых сравнили актрис. Очевидно, что художники «Блондинки» очень старались достоверно передать культовые образы. Ана де Армас ранее отметила, что около года изучала манеры и поведение Мэрилин Монро, работа над ролью которой стала для неё самой напряжённой в карьере.

Мэрилин Монро/Ана де Армас

Премьера «Блондинки» состоится 28 сентября в сервисе Netflix. Фильм расскажет о жизни и трагичной смерти актрисы, певицы и секс-символа 1950-х Мэрилин Монро. Лента основана на одноимённом романе Джойс Кэрол Оутс, поэтому назвать её биографией нельзя.