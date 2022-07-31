Фото: сравнение Мэрилин Монро и Аны де Армас из «Блондинки»
Поделиться
На днях Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Блондинка», после чего в Сети начали обсуждать схожесть Мэрилин Монро и образа Аны де Армас.
Журнал People из-за этого опубликовал несколько фотографий, на которых сравнили актрис. Очевидно, что художники «Блондинки» очень старались достоверно передать культовые образы. Ана де Армас ранее отметила, что около года изучала манеры и поведение Мэрилин Монро, работа над ролью которой стала для неё самой напряжённой в карьере.
Мэрилин Монро/Ана де Армас
Премьера «Блондинки» состоится 28 сентября в сервисе Netflix. Фильм расскажет о жизни и трагичной смерти актрисы, певицы и секс-символа 1950-х Мэрилин Монро. Лента основана на одноимённом романе Джойс Кэрол Оутс, поэтому назвать её биографией нельзя.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
16:09
-
15:48
-
15:22
-
15:14
-
14:11
-
13:23
-
12:43
- 30 июля 2022
-
19:09
-
18:25
-
17:34
-
16:12
-
15:21
-
14:24
-
13:35
-
12:50
- 29 июля 2022
-
22:34
-
21:39
-
21:23
-
21:21
-
21:05
-
20:56
-
20:28
-
19:43
-
19:31
-
18:58
-
18:47
-
18:18
-
18:04
-
17:18
-
16:59
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:32
Партнерский контент