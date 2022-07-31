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В Steam подскочили продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2

В Steam подскочили продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2
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Продажи Red Dead Redemption 2 и GTA 5 в Steam значительно подскочили, что стало известно из чарта за прошедшую неделю. Обе игры оказались в топ-10 по выручке.

Red Dead Redemption 2 попала в чарт благодаря скидке в 50%, а премиальное издание GTA 5 уценили на 63%. Кроме этого, в начале недели для GTA Online выпустили дополнение The Criminal Enterprises, которое посвящено мировому кризису и аномальной жаре.

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Также в топ-10 попала новинка Digimon Survive, создатели которой вдохновлялись покемонами. Игра представляет собой визуальную новеллу с пошаговыми боями, где герою нужно набирать в команду дигимонов и развивать их.

Чарт продаж в Steam с 25 по 31 июля

  1. Steam Deck.
  2. Stray.
  3. Digimon Survive.
  4. No Man's Sky.
  5. Ремастер «Человека-паука».
  6. Valve Index VR Kit.
  7. Elden Ring.
  8. Red Dead Redemption 2.
  9. Raft.
  10. GTA 5.
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