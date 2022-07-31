В Steam подскочили продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2
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Продажи Red Dead Redemption 2 и GTA 5 в Steam значительно подскочили, что стало известно из чарта за прошедшую неделю. Обе игры оказались в топ-10 по выручке.
Red Dead Redemption 2 попала в чарт благодаря скидке в 50%, а премиальное издание GTA 5 уценили на 63%. Кроме этого, в начале недели для GTA Online выпустили дополнение The Criminal Enterprises, которое посвящено мировому кризису и аномальной жаре.
Также в топ-10 попала новинка Digimon Survive, создатели которой вдохновлялись покемонами. Игра представляет собой визуальную новеллу с пошаговыми боями, где герою нужно набирать в команду дигимонов и развивать их.
Чарт продаж в Steam с 25 по 31 июля
- Steam Deck.
- Stray.
- Digimon Survive.
- No Man's Sky.
- Ремастер «Человека-паука».
- Valve Index VR Kit.
- Elden Ring.
- Red Dead Redemption 2.
- Raft.
- GTA 5.
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