Для GTA Online вышло крупное обновление с кризисом и новыми заданиями
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Сегодня GTA Online получила масштабное обновление The Criminal Enterprises («Преступные организации»). Апдейт уже доступен для скачивания на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Размер обновления на каждой платформе разный.
Обновление считается действительно масштабным, поскольку его сюжет посвящён мировому кризису из-за возросших цен на газ и нефть в Сан-Андреасе. Также там наблюдается аномальная жара, а байкеры, владельцы клубов и другие группировки начинают бороться за город.
Апдейт позволит сыграть за агента ЦРУ, принять участие в новых активностях и заданиях. Также обновление позволит расширить перспективы в бизнесе, включая офисы, ночные клубы, мотоклубы и бункеры.
Ниже можно посмотреть трейлер апдейта.
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