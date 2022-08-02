Источник: Dead Island 2 в хорошем состоянии. Игру покажут до конца года

Многострадальную Dead Island 2 покажут до конца 2022 года, о чём сообщил журналист Том Хендерсон со ссылкой на источник. Согласно его словам, сделать это могут на ближайшем мероприятии The Game Awards.
Источник Хендерсона, который уже опробовал Dead Island 2, сообщил о хорошем состоянии экшена. События игры развернутся в Калифорнии, включая Голливуд и Сан-Франциско, а выбрать дадут из пяти-шести новых героев.
Ранее компания Embrace Group сообщила, что рассчитывает на выход Dead Island 2 до конца финансового года. Если игру не перенесут, то релиз состоится до апреля 2023-го.
Dead Island 2 должна была выйти в 2015 году, но игра так и не добралась до релиза из-за смены разработчиков. В 2019 году экшен передали студии Dambuster, которая известна по Homefront: The Revolution.
Изначально планировалось, что создавать экшен будет Techland, которая отвечала за первую часть, но компания тогда переключилась на Dying Light.
Трейлер Dead Island 2, который представили в 2014 году
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