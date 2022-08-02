«Эта игра сломана». Блогер рассказал о проблемах FIFA 23

Ютубер BFordLancer, на канале которого более миллиона подписчиков, назвал FIFA 23 сломанной ещё до релиза. Согласно словам блогера, последние два года он часто общался с разработчиками, которые не могут исправить проблемы серии.
BFordLancer рассказал, что входит в совет по дизайну EA и несколько раз был в студиях разработчиков. Оттуда он узнал, что исходный код серии устарел, а люди, которые его создавали, давно ушли из компании. Из-за этого исправление многих проблем стало слишком сложным.
При этом многие разработчики хотят изменений, но они не могут их сделать из-за устаревшего кода. Проблема заключается и в режиме Ultimate Team, который приносит огромные деньги, из-за чего EA не хочет рисковать, считает блогер.
В конце BFordLancer решил оправдать EA и сообщил, что и ФИФА не позволяет менять многие вещи, но после прекращения сотрудничества многое может измениться. Фанаты же не поверили в эту версию и сошлись во мнении, что издатель пытается заработать как можно больше денег.
Каждая новая часть FIFA в последнее время получает нули от фанатов футбола на Metacritic. Многие жалуются на баги и проблемы режима карьеры, которые не исправляют годами, задержки даже на PS5 и Xbox Series и одинаковые анимации. Изменится ли ситуация в FIFA 23, станет известно 30 сентября, когда игра появится на ПК и консолях.
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