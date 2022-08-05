«Мы за вас отомстим». Дмитрий Медведев отреагировал на удаление канала «Гоблина»

Вчера YouTube внезапно удалил Дмитрия Пучкова, также известного как «Гоблин». Канал был удалён за нарушение правил сообщества, но каких именно, неизвестно.

Позже на блокировку Пучкова отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сказал Дмитрию держаться и что за него отомстят.

Позже Дмитрий Пучков дал комментарий по поводу поддержки Медведева информационному агентству «РИА Новости». Блогер сначала не поверил, что этот комментарий оставил настоящий Медведев, а позже созвонился с сотрудником аппарата зампредседателя Совбеза России и убедился.

Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык.

Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно.

Представители YouTube до сих пор не назвали точную причину блокировки.