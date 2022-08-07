В Сеть слили геймплей Diablo 4 с созданием персонажа

В Сеть утекло видео геймплея Diablo 4 с закрытого альфа-тестирования, в котором показали выбор персонажа, его настройку и пункты с подсказками. Позже ролик удалили, но некоторые фрагменты остались.
В настройках персонажа видно выбор лица, тела, аксессуаров, волос и цвета. Также отмечают, что в игре появятся разные варианты обучения с большим или меньшим количеством подсказок. В альфа-версии Diablo 4 отключить помощь полностью не дают.
Ранее датамайнеры сообщили, что нашли файлы беты Diablo 4 в лаунчере Battle.net. Из-за этого появилось предположение, что Blizzard готовится к тестированию, но Род Фергюссон, который отвечает за развитие серии, отверг слухи. По его словам, данные нужны для внутренних испытаний игры.
Релиз Diablo 4 запланирован на 2023 год для ПК, консолей PlayStation и Xbox. Недавно Blizzard запустила конкурс, в котором можно выиграть копию игры и доступ к бете.
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