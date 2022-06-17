На прохождение Diablo 4 уйдёт 35 часов
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Руководитель разработки Diablo 4 Джо Шели раскрыл продолжительность игры — на прохождение уйдёт порядка 35 часов. Речь про кампанию и сопутствующие дополнительные задания. Об этом он рассказал в интервью GameSpot.
К окончанию сюжета у игроков будет приблизительно 45-й уровень, однако после финала «всё только начинается». На этот раз команда основательно подходит к эндгейм-контенту, а максимальным уровнем станет 100-й.
Вы сможете путешествовать по миру куда заходите, принимать любые решения и делать что хотите. [...]. Мы трудились над кампанией Diablo 4 и крайне гордимся ей.
Для игр серии это довольно много, ведь предыдущие можно пройти за 15-20 часов, а недавнюю Diablo Immortal — за 25, и это с учётом надобности несколько раз поднимать уровень из-за невозможности пройти дальше.
Diablo 4 выходит в первой половине 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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