Утёк ещё один отрывок ремейка The Last of Us
Поделиться
В Сеть просочилась ещё одна кат-сцена ремейка The Last of Us, которую распространяют в соцсетях. В ролике показали последний эпизод взаимодействия Генри и Сэма с Джоэлом и Элли.
Ролик содержит важные фрагменты сюжета, поэтому его не стоит смотреть, если вы планируете впервые познакомиться с The Last of Us. В хорошем качестве видео доступно на imgur.
В Сети предполагают, что ролик записали ещё с ранней версии ремейка The Last of Us, потому что некоторые элементы вроде освещения отличаются от представленных. Про особенности новой версии разработчики рассказали в конце июля. Тогда же авторы впервые показали геймплей.
Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5. Вскоре после релиза обновлённая версия доберётся до ПК, но точную дату разработчики пока не назвали.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
18:57
-
18:19
-
17:50
-
17:25
-
16:14
-
15:22
-
14:36
-
13:41
-
12:52
-
07:40
-
03:23
-
03:04
- 6 августа 2022
-
22:55
-
18:59
-
18:09
-
17:50
-
17:11
-
16:04
-
15:16
-
14:15
-
13:35
-
12:46
-
04:13
-
03:50
-
01:41
- 5 августа 2022
-
23:01
-
20:51
-
20:33
-
20:05
-
19:15
-
18:45
-
18:20
-
17:50
-
17:30
-
16:54
Партнерский контент