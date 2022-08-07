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Утёк ещё один отрывок ремейка The Last of Us

Утёк ещё один отрывок ремейка The Last of Us
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В Сеть просочилась ещё одна кат-сцена ремейка The Last of Us, которую распространяют в соцсетях. В ролике показали последний эпизод взаимодействия Генри и Сэма с Джоэлом и Элли.

Ролик содержит важные фрагменты сюжета, поэтому его не стоит смотреть, если вы планируете впервые познакомиться с The Last of Us. В хорошем качестве видео доступно на imgur.

В Сети предполагают, что ролик записали ещё с ранней версии ремейка The Last of Us, потому что некоторые элементы вроде освещения отличаются от представленных. Про особенности новой версии разработчики рассказали в конце июля. Тогда же авторы впервые показали геймплей.

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5. Вскоре после релиза обновлённая версия доберётся до ПК, но точную дату разработчики пока не назвали.

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