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Скоро Ghost Recon Wildlands добавят в PS Plus Extra

Скоро Ghost Recon Wildlands добавят в PS Plus Extra
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Один из авторов издания Dealabs, billbil kun, который не раз точно сливал подборки PS Plus, поделился ещё одной информацией. Она касается игры, которую якобы добавят в PS Plus Extra в августе.

В комментариях он отметил, что речь идёт про Ghost Recon Wildlands. Вероятно, проект станет частью подписки Ubisoft+, которая, в свою очередь, доступна в новом PlayStation Plus. По словам billbil kun, эту информацию найти где-то ещё не получится.

Очевидно, что это эксклюзивная информация, которую вы не найдёте (обычными способами) в интернете.

Ubisoft и Sony пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Ghost Recon Wildlands представляет собой тактический шутер, выпущенный Ubisoft в 2017 году. Игра стала первой во франшизе Ghost Recon с открытым миром.

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