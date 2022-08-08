EA рассказала о режимах Pro Clubs и Volta в FIFA 23

EA Sports выпустила очередное видео, посвящённое FIFA 23. Сегодня речь зашла о режимах Pro Clubs и Volta, прогресс которых объединят в единое целое.
Разработчики прислушались к сообществу, поэтому улучшать своих футболистов в данных режимах можно будет куда чаще. К тому же авторы добавили ещё 4 перка для прокачки: 2 для игры в защите и ещё 2 для игры в атаке.
Последним нововведением стало ожидание поиска игры, ведь в режиме Pro Clubs соперников приходится искать особенно долго. Поэтому разработчики добавили различные мини-игры, в которых можно принять участие прямо во время загрузки. Таким образом геймеры смогут улучшить своего футболиста ещё до старта матча и не успеют заскучать — по крайней мере, такова задумка EA.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России. Ранее EA Sports поделилась подробностями изменений в самих матчах.
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