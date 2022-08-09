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Актриса «Сорвиголовы» отказалась от слов о возвращении Карателя в Marvel

Актриса «Сорвиголовы» отказалась от слов о возвращении Карателя в Marvel
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Недавно Розарио Доусон, сыгравшая Клэр Темпл во вселенной «Защитников», рассказала, что Marvel Studios вернёт Карателя в исполнении Джона Бернтала. По словам актрисы, у неё появился второй шанс, поскольку она не снималась в «Карателе».

После этого в сети начались бурные обсуждения, а сама Доусон в итоге отказалась от своих слов и отметила, что получила эту информацию от фанатов. Вполне возможно, что руководство Marvel Studios попросило актрису так сделать, чтобы не раскрывать все планы раньше времени.

Мне не следует доверять! Получение информации от фанатов во время автограф-сессии, по-видимому, сомнительно. В этом моя вина. Я разволновалась. Подтверждение определённо считается ключевым моментом, когда вам говорят то, что вы хотите услышать.

Ожидается, что Marvel Studios анонсирует новый сериал про Карателя на выставке D23 Expo, которая пройдёт в сентябре.

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