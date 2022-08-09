Звезда «Дома дракона» когда-то отказался от важной роли в «Игре престолов» из-за драконов

Одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов», «Доме дракона», сыграл Пэдди Консидайн. Ему досталась роль Визериса Таргариена. Недавно актёр пообщался с журналистом британской газеты The Sunday Times и рассказал забавную историю.
Оказывается, Консидайна хотели привлечь к франшизе ещё раньше. Актёру предложили большую роль в самой «Игре престолов», однако тот отказался даже читать сценарий. Причина — наличие в шоу драконов.
Они сказали мне: «Это о драконах». Я сказал: «Нет, спасибо». В итоге даже не прочитал сценарий.
Судя по всему, упустив шанс сыграть в популярной франшизе первый раз, Консидайн решил не повторять эту же ошибку и сыграл в приквеле основного шоу.
Премьера «Дома дракона» состоится 21 августа на HBO Max, а 22 августа шоу выйдет на «Амедиатеке». Сюжет расскажет о противостоянии Таргариенов за 200 лет до «Игры престолов».
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