В MultiVersus сыграли уже 10 млн человек, но игра так и не вышла в России

В бесплатный файтинг MultiVersus сыграли уже более 10 млн человек, что стало известно из статистики сайта tracker.gg. На достижение результата понадобилось всего три недели.

Закрытое бета-тестирование MultiVersus началось 19 июля, а 26-го файтинг стал доступен всем желающим. За прошедшее время 10,2 млн человек создали учётные записи в игре. При этом об отметке в 5 млн пользователей сообщили всего неделю назад.

На днях авторы MultiVersus раскрыли детали первого сезона, который должен был стартовать сегодня, но его перенесли и не назвали точную дату запуска. В нём игроков ждёт рейтинговый режим и аркада, персонажи Рик и Морти, а также новые костюмы.

MultiVersus доступна на ПК и консолях, но в России файтинг не вышел. Сыграть можно только с постоянно включённым VPN.