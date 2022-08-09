В MultiVersus сыграли уже 10 млн человек, но игра так и не вышла в России

В бесплатный файтинг MultiVersus сыграли уже более 10 млн человек, что стало известно из статистики сайта tracker.gg. На достижение результата понадобилось всего три недели.
Закрытое бета-тестирование MultiVersus началось 19 июля, а 26-го файтинг стал доступен всем желающим. За прошедшее время 10,2 млн человек создали учётные записи в игре. При этом об отметке в 5 млн пользователей сообщили всего неделю назад.
На днях авторы MultiVersus раскрыли детали первого сезона, который должен был стартовать сегодня, но его перенесли и не назвали точную дату запуска. В нём игроков ждёт рейтинговый режим и аркада, персонажи Рик и Морти, а также новые костюмы.
MultiVersus доступна на ПК и консолях, но в России файтинг не вышел. Сыграть можно только с постоянно включённым VPN.
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