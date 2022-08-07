Рик, Морти, рейтинг и аркада — детали первого сезона файтинга MultiVersus

Создатели файтинга MultiVersus на мероприятии EVO 2022 представили подробности первого сезона. В него войдут новые костюмы и персонажи, рейтинговый режим и аркада.

Как стало известно ранее, в первом сезоне MultiVersus появятся персонажи Рик и Морти. Судя по дорожной карте, ещё фанатов ждут рейтинговый режим и аркада, а также новые костюмы. Среди них выделяется форма Робина для Леброна Джеймса.

MultiVersus вышла на стадии открытой беты 26 июля. В файтинге собрали различных героев Warner Bros. вроде Бэтмена, Арьи Старк, Багза Банни, Шэгги и других. В будущем авторы планируют добавить много других персонажей.

MultiVersus доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, но в России игра недоступна. Дату старта первого сезона разработчики раскроют позже.