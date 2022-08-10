Банды, прокачка и безумие — в обзорном трейлере новой Saints Row

Авторы перезапуска Saints Row выпустили большой обзорный трейлер проекта, в котором ещё раз напомнили о самых важных деталях экшена. Основной особенностью игры станет противостояние банд, одну из которых в итоге предстоит возглавить игроку. При этом каждый её участник уникален: кто-то поможет сбежать с места преступления, а кто-то — поможет инвестировать в нужное русло.

Также игроки смогут развивать собственную базу, покупая и улучшая недвижимость. К слову, прокачивать можно будет в том числе главного героя и его автомобиль. Судя по ролику, нас ждёт очень богатая кастомизация и множество интересных активностей в открытом мире в стиле прошлых частей серии.

Релиз перезапуска Saints Row состоится 23 августа на ПК и консолях.