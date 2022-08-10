«Фильм превратили в большую кучу дерьма». Джейсон Момоа — о провальном «Конане-варваре»
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В интервью журналу GQ Джейсон Момоа вспомнил съёмки «Конана-варвара» — фильма 2011 года о знаменитом и свирепом воине. Картину уничтожили в пух и прах как зрители, так и критики, а в общем прокате фильм собрал всего лишь $ 48 млн при бюджете в $ 90 млн.
По словам актёра, он получил огромное удовольствие от съёмочного процесса, однако конечный результат вышел крайне разочаровывающим.
Мне довелось быть частью многих отстойных вещей, и фильмов, где от тебя почти ничего не зависит. «Конан-варвар» как раз один из таких фильмов. Его съёмки были одним из лучших опытов в моей жизни, и после этого фильм просто превратили в большую кучу дерьма.
Актёр не стал вдаваться в подробности, что именно он подразумевал под своим выражением. Возможно, лента оказалась провальной в том числе из-за монтажа.
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