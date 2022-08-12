PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание четвёртого дня плей-офф и прямые трансляции
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С 4 по 14 августа в США проходит глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Участники турнира ведут борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также за прямые путёвки на осенний чемпионат мира The International.
На пятницу запланированы три матча стадии плей-офф. Все три серии будут сыграны в нижней сетке — проигравшие покинут мэйджор-турнир.
Расписание PGL Arlington Major на 12 августа:
- 18:00. Entity (Европа) — BOOM (Филиппины).
- 21:00. beastcoast (Перу) — Virtus.pro / Outsiders (Россия).
- 0:00. Победитель матча в 18:00 — Team Aster (Китай).
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.
Текущее положение команд в плей-офф
Фото: PGL
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир
- Официальная трансляция на русском на Twitch;
- Официальная трансляция на русском во ВКонтакте;
- Официальная трансляция на английском на Twitch;
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Студия «СтарпёрХаб» от Ярослава NS Кузнецова.
Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.
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