PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание четвёртого дня плей-офф и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в США проходит глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Участники турнира ведут борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также за прямые путёвки на осенний чемпионат мира The International.

На пятницу запланированы три матча стадии плей-офф. Все три серии будут сыграны в нижней сетке — проигравшие покинут мэйджор-турнир.

Расписание PGL Arlington Major на 12 августа:

18:00. Entity (Европа) — BOOM (Филиппины).

21:00. beastcoast (Перу) — Virtus.pro / Outsiders (Россия).

0:00. Победитель матча в 18:00 — Team Aster (Китай).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Текущее положение команд в плей-офф Фото: PGL

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

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