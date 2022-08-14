В Steam скоро позволят добавлять игры на аккаунт без запуска установки

В новой бете Steam появилась возможность добавлять игры на учётную запись без запуска процесса установки. Также к кнопке «Играть» внедрят кнопку «Добавить в библиотеку». Когда функцию добавят в обычную версию Steam, пока неизветсно.

О добавлении подобного функционала пользователи просили Valve давно, но руки у студии, похоже, дошли только сейчас. Подобная возможность особенно приходится во время бесплатной раздачи разных игр — их можно будет просто добавить в библиотеку по нажатию одной кнопки.

Steam работает уже практически 20 лет — впервые магазин заработал в сентябре 2003 года. Полноценный запуск состоялся с релизом Half-Life 2 в ноябре 2004 года. Сервис считается основной причиной, поэтому гейминг на ПК стал настолько популярен и прибылен.