На форуме утекла масса деталей Darksiders 4
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В Сети появился огромный перечень подробностей Darksiders 4. Насколько информация достоверна, пока остаётся только гадать. Мы тезисно рассказываем, что сообщается в утечке.
- Сейчас игра называется Darksiders 4: Exodus.
- Это экшен для четырёх игроков, каждый из которых играет за Всадника Апокалипсиса. Каждый герой представляет собой отдельный класс: Война — танк, Смерть — маг, Ярость — убийца, а Раздор — убийца с уроном по области.
- События наконец-то разворачиваются после финала первой части: Война призвал своих всадников, и теперь им надо восстановить Землю после апокалипсиса, спасти останки человечества и расправиться с осквернёнными ангелами и демонами.
- Реализован небольшой открытый мир с зонами в духе Destiny. Основная прокачка сделана через экипировку, всего её шесть типов: основное и второстепенное оружие, верх и низ доспехов, обмундирование коня и реликвия.
- Всю игру можно пройти в одиночку, но игра сильно напирает, чтобы проходить её именно в кооперативе с друзьями.
- Тестерам нравится боевая система — стала вновь стала более увесистой, ближе к первой Darksiders.
Про дату выхода и хотя бы примерную дату анонса ничего не сообщается. Над проектом работает студия Gunfire Games — её основали выходцы из Vigil (Darksiders, Darksiders 2), которые в составе команды уже успели выпустить Darksiders 3 и Remnant: From the Ashes.
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