Team Spirit вынесла PSG.LGD за 27 минут — она в шаге от победы на PGL Arlington Major 2022

Команда Team Spirit по Dota 2, в которую входят три россиянина и два украинца, вырвалась вперёд в финальной серии PGL Arlington Major 2022 против PSG.LGD из Китая — после победы в третьей карте «драконам» осталось выиграть одну игру, чтобы стать чемпионами летнего мэйджора в США.

На третьей карте Team Spirit удивила соперника на стадии драфта, взяв редкого для текущей меты Sven на роль керри и саппорта Shadow Demon. Это позволило остановить сразу двух важных персонажей PSG.LGD — Timbersaw и Naga Siren.

Коллектив из Китая начал проигрывать с первых минут и к исходу получаса имел минимальные шансы на успех. В итоге после 27 минут матча при счёте 5:14 по убийствам игроки PSG.LGD решили сдаться.

PGL Arlington Major 2022 — главный турнир этого лета по киберспортивной дисциплине Dota 2, который проходит с 4 по 14 августа в США. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.