Генри Кавилл вернулся на съёмки «Ведьмака» после заражения коронавирусом

Спустя две недели после заражения Генри Кавилл вернулся на съёмки третьего сезона «Ведьмака», которые продолжались без титульного актёра, поскольку сам он находился на карантине (на котором он обновлял охлаждение у своего ПК).

В конце июля съёмки сериала остановили полностью, но уже через пару дней команда продолжила работу над сценами без участия Геральта.

Внештатная ситуация отложила окончание съёмок сезона, которые теперь должны закончиться к середине сентября.

У третьего сезона «Ведьмака» нет даже примерной даты выхода, но, скорее всего, премьера состоится осенью 2023 года. Обычно на постпродакшен такого большого сериала уходит примерно год. И вряд ли Netflix сейчас решит торопить события.