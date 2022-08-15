Генри Кавилл вернулся на съёмки «Ведьмака» после заражения коронавирусом
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Спустя две недели после заражения Генри Кавилл вернулся на съёмки третьего сезона «Ведьмака», которые продолжались без титульного актёра, поскольку сам он находился на карантине (на котором он обновлял охлаждение у своего ПК).
В конце июля съёмки сериала остановили полностью, но уже через пару дней команда продолжила работу над сценами без участия Геральта.
Внештатная ситуация отложила окончание съёмок сезона, которые теперь должны закончиться к середине сентября.
У третьего сезона «Ведьмака» нет даже примерной даты выхода, но, скорее всего, премьера состоится осенью 2023 года. Обычно на постпродакшен такого большого сериала уходит примерно год. И вряд ли Netflix сейчас решит торопить события.
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