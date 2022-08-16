«Топ Ган: Мэверик» выйдет в цифре уже 23 августа

Paramount подтвердила дату выхода «Топ Ган: Мэверик» в онлайн-кинотеатрах — премьера состоится уже 23 августа. А вот желающим прикупить фильм на DVD и Blu-Ray придётся подождать аж до 1 ноября.
В комплекте с копией картины идут аж 110 минут бонусного контента, включая кадры с подготовительных полётов актёров, съёмок самого фильма, интервью с Томом Крузом о его любви к авиации, рассказ о специальном самолёте конкретно для ленты, а также музыкальные клипы Леди Гаги и OneRepublic.
Обложка Blu-Ray 4К
«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года и показал лучшие результаты в истории всей Paramount. Хоть картине почти три месяца, она всё ещё остаётся в лидерах американского и мирового проката. Сейчас общая касса почти достигла отметки в $ 1,4 млрд.
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