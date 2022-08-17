Успех фильма «Серый человек» оказался скоротечным. Netflix может отменить сиквел?

22 июля на Netflix вышел шпионский боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Онлайн-кинотеатр делал большую ставку на фильм и планировал создать из ленты целую франшизу. Надежды компании полностью оправдались: «Серого человека» в общем счёте посмотрели в течение 245 млн часов — это четвёртый результат в истории сервиса. Netflix уже дал зелёный свет на продолжение и спин-офф.

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Однако, как считает издание Variety, с фильмом всё не так уж и просто. Да, он действительно показал высокие цифры, однако уже на вторую неделю просмотры картины упали аж на 60%, а в интернете фильм как будто и вовсе никто не обсуждал. Особенно проигрышно лента смотрится в сравнении с «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо — популярность фильма ко второй неделе лишь выросла из-за удачного сарафанного радио.

График популярности самых популярных фильмов Netflix

В Variety не считают это очень уж большой проблемой, однако Netflix нужно задуматься, стоит ли игра свеч. Ведь вторая часть может показать ещё меньшие цифры из-за того, что оригинальный фильм не снискал долгосрочной популярности. Впрочем, в онлайн-кинотеатре могли принять решение о продолжении с осознанием всех потенциальных рисков.