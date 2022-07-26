Netflix анонсировал продолжение фильма «Серый человек» с Райаном Гослингом

Судя по всему, Netflix оказался очень доволен показателями «Серого человека» — шпионского боевика с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. Лента вышла в онлайн-кинотеатре 22 июля и заняла первое место по просмотрам за выходные в 93 странах мира.

Видимо, для компании этих цифр оказалось достаточно — авторы анонсировали продолжение, в котором к своей роли вернётся Райан Гослинг. Режиссёрами вновь выступят Джо и Энтони Руссо, которые снимали «Мстителей» для Marvel. Также онлайн-кинотеатр дал зелёный свет спин-оффу картины, которым займутся сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. Каких-либо деталей будущих картин пока нет — оба фильма пока на ранней стадии производства.

«Серый человек» — шпионский боевик, рассказывающий о бывшем спецагенте по прозвищу «Шестой», который скрывается от ЦРУ. Помимо Гослинга и Эванса, в фильме сыграли Ана де Армас («Не время умирать») и Билли Боб Торнтон («Фарго»).