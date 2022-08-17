PGL Major Arlington по Dota 2 в пике смотрели более 700 тысяч. Больше всего — на русском

Статистическая платформа Esports Charts подвела собственные итоги турнира PGL Major Arlington 2022. Пиковый онлайн на трансляциях мэйджора составил 707 911 зрителей — столько фанатов Dota 2 одновременно наблюдало за финалом между Team Spirit и PSG.LGD.

Фото: escharts.com

Несмотря на позднее время начала матча, большую часть аудитории составили русскоязычные зрители. Стримы финального матча на русском одновременно смогли собрать более 370 тыс. зрителей, в то время как трансляция на английском привлекла лишь 228,3 тыс. человек.

Турнир в Арлингтоне стал вторым по популярности в истории мэйджор-чемпионатов по Dota 2. Больше зрителей собрал лишь финал Kiev Major в 2017 году — тогда в финале играли российская Virtus.pro и OG из Европы.

Фото: escharts.com

В топ-5 самых популярных каналов PGL Major Arlington 2022 вошли сразу три русскоязычных стрима: официальная трансляция студии FISSURE, а также комьюнити-касты от бывших профессиональных игроков Александра Nix Левина и Ярослава NS Кузнецова.