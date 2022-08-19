Успешная Kena: Bridge of Spirits скоро выйдет в Steam

Разработчики милого экшена Kena: Bridge of Spirits выпустили трейлер с датой релиза в Steam. Проект появится на платформе Valve уже 27 сентября — спустя год после выхода в Epic Games Store. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.
Также в игре появится режим «Новая игра+» — повторное прохождение со всеми открытыми способностями с противниками. Кроме того, авторы добавят «Испытания проводника духов» — отдельный режим с тремя видами испытаний (полоса препятствий, защита от наступающих волн врагов и битвы с боссами). Также игроков ждут новые облики для главной героини Кены.
Kena: Bridge of Spirits вышла в сентябре 2021 года на ПК в Epic Games Store и на PS4. Это первый проект студии Ember Lab, основатели которой ранее занимались 3D-анимацией. Сюжет повествует о молодой проводнице духов Кене, использующей свои магические способности для помощи умершим людям в переходе из физического мира в мир духов.
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