Европейский клуб Team Secret показал новую штаб-квартиру на Филиппинах
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Киберспортивный клуб Team Secret открыл штаб-квартиру в Маниле. Сегодня европейская организация выпустила видео, в котором показала новый буткемп — на нём будут места для тренировки киберспортсменов и зона для продажи мерча команды.
Скорее всего, решение открыть отдельную штаб-квартиру в Юго-Восточной Азии связано с успехами команд по PUBG Mobile, League of Legends и Valorant — составы «секретных» в этих дисциплинах собраны из филиппинских, вьетнамских и малазийских игроков.
Кроме того, решение Team Secret может быть связано с проведением The International 2022 по Dota 2 в Сингапуре. Возможно, команда хочет заранее переехать в Юго-Восточную Азию, чтобы лучше привынуть к климату и разнице в часовых поясах.
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