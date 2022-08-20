Умер артист Сергей Григорьев, игравший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

19 августа, в Израиле умер артист и музыкант Сергей Григорьев, известный широкой публике как актёр озвучки Фили в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Ему было 64 года.

Сергей Григорьев родился 7 января 1958 года в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, отделение «Актёр театра кукол». Позже учился в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) на отделении режиссуры. С 1988 года работал в передаче «Спокойной ночи, малыши!» в роли собачки Фили. С 2003 года – котёнок Коксик в программе «Шишкин Лес». Кроме того, он был ведущим актером театра «Люди и куклы», основал музыкальную группу «Ку-Ку», пел и играл на гитаре, а также выступал в составе ансамбля «Звездочеты».

Похороны актёра состоятся в воскресенье, 21 августа, в посёлке Ткоа в Гуш-Эционе.