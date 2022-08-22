Тайгер Вудс вернулся в игры: впервые за 10 лет он украсит обложку симулятора гольфа

2K назвала дату выхода PGA Tour 2K23. Симулятор гольфа выйдет 14 октября на ПК и консолях, а главной звездой станет Тайгер Вудс. Это будет первая игра со спортсменом на обложке за долгое время — в последний раз Вудс блистал в далёком Tiger Woods PGA Tour 14, вышедшем в 2013 году.

Обложка PGA Tour 2K23

Покупатели PGA Tour 2K23: Tiger Woods Edition получат доступ к игре на три дня раньше, а также эксклюзивные косметические предметы знаменитого гольфиста, включая красное поло и его фирменные чёрные брюки. Кроме того, игроков ждут уникальный золотой мяч, пояс, три расходных золотых рукава «Эпичной» редкости и многое другое.

Помимо Вудса, в PGA Tour 2K23 будут представлены ещё 13 спортсменов, в том числе Джастин Томас, Лекси Томпсон и Брук Хендерсон.