Режиссёр Топ Гана: Мэверик» — о том, почему фильм настолько крутой

В интервью изданию The Hollywood Reporter режиссёр «Топ Гана: Мэверик» Джозеф Косински попытался объяснить невероятную популярность картины. Фильм буквально вернул зрителей в кинотеатры, собрав в общем прокате $ 1,4 млрд. И наверняка соберёт кучу денег в онлайн-сервисах, где он вышел 23 августа.

По словам режиссёра, авторы хотели рассказать историю в духе старой школы, при этом используя как можно меньше спецэффектов. В результате получился эдакий современный фильм из 90-х, который заставляет зрителей испытывать эмоции и вновь поверить в магию кино.

Мы просто хотели сделать фильм в духе старой школы. Мы снимали его в олдскульном стиле с настоящим высокотехнологичным оборудованием, и люди действительно почувствовали, сколько сил мы вложили в нашу картину.



После сеанса многие писали, что буквально хватались за спинки кресел во время просмотра. Так что это тот случай, когда зрители следят за хорошей историей, снятой не на зелёном экране.

Со словами Косински сложно не согласиться, ведь съёмки «Топ Гана: Мэверик» действительно проходили не на фоне какого-то экрана, а в настоящих истребителях. Конечный результат того точно стоил.