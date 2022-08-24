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Новый геймплей Lies of P — экшена в духе Bloodborne про Пиноккио

Новый геймплей Lies of P — экшена в духе Bloodborne про Пиноккио
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На церемонии открытия gamescom 2022 представили новый геймплейный трейлер Lies of P. Это экшен в духе Dark Souls и Bloodborne, рассказывающий про мрачные приключения мальчика Пиноккио из сказок Карло Коллоди.

В ролике показали несколько сюжетных персонажей, включая отца главного героя. Авторы также показали геймплейные кадры с интерфейсом проекта, который очень напоминает игры студии FromSoftware. Ролик оказался одним из главных трейлеров Opening Night Live — многие пользователи отмечают, что это тот самый Bloodborne, которого ПК-геймеры ждут вот уже семь лет. Сами разработчики скромно открещиваются от таких сравнений, однако не скрывают своих источников вдохновения.

Церемония открытия gamescom 2022 за два часа успела разочаровать Церемония открытия gamescom 2022 за два часа успела разочаровать

Lies of P поступит в продажу в 2023 году на ПК и консолях.

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