Новый геймплей Lies of P — экшена в духе Bloodborne про Пиноккио
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На церемонии открытия gamescom 2022 представили новый геймплейный трейлер Lies of P. Это экшен в духе Dark Souls и Bloodborne, рассказывающий про мрачные приключения мальчика Пиноккио из сказок Карло Коллоди.
В ролике показали несколько сюжетных персонажей, включая отца главного героя. Авторы также показали геймплейные кадры с интерфейсом проекта, который очень напоминает игры студии FromSoftware. Ролик оказался одним из главных трейлеров Opening Night Live — многие пользователи отмечают, что это тот самый Bloodborne, которого ПК-геймеры ждут вот уже семь лет. Сами разработчики скромно открещиваются от таких сравнений, однако не скрывают своих источников вдохновения.
Lies of P поступит в продажу в 2023 году на ПК и консолях.
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