Предзаказы игры «Хогвартс: Наследие» стартовали везде, кроме России и Турции

WB Games начала сбор предварительных заказов игры «Хогвартс: Наследие», однако в двух странах этого не произошло. Ожидаемо покупка недоступна в России, но ещё и в Турции. Это случилось как в Steam, так и в PlayStation Store.
Как показывает наша проверка, игра действительно недоступна только в двух регионах — почему издатель не запустил предзаказы в Турции, пока загадка. Другая игра компании, Gotham Knights, спокойно продаётся в регионе за 900 турецких лир.
Что забавно, страница «Хогвартса» из России открывается в Epic Games Store, где указана цена в 9999 рублей. Однако при попытке купить появляется сообщение о недоступности контента в регионе.
Цены в разных регионах Steam. На Украине и в Казахстане игру продают довольно дёшево
Страница в американком PS Store
Страница в турецком PS Store
Hogwarts: Legacy выходит 10 февраля на ПК и консолях.
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