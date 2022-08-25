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Предзаказы игры «Хогвартс: Наследие» стартовали везде, кроме России и Турции

Предзаказы игры «Хогвартс: Наследие» стартовали везде, кроме России и Турции
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WB Games начала сбор предварительных заказов игры «Хогвартс: Наследие», однако в двух странах этого не произошло. Ожидаемо покупка недоступна в России, но ещё и в Турции. Это случилось как в Steam, так и в PlayStation Store.

Как показывает наша проверка, игра действительно недоступна только в двух регионах — почему издатель не запустил предзаказы в Турции, пока загадка. Другая игра компании, Gotham Knights, спокойно продаётся в регионе за 900 турецких лир.

Что забавно, страница «Хогвартса» из России открывается в Epic Games Store, где указана цена в 9999 рублей. Однако при попытке купить появляется сообщение о недоступности контента в регионе.

Цены в разных регионах Steam. На Украине и в Казахстане игру продают довольно дёшево

Цены в разных регионах Steam. На Украине и в Казахстане игру продают довольно дёшево

Страница в американком PS Store

Страница в турецком PS Store

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