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Системные требования «Хогвартс: Наследие»

Для запуска «Хогвартс: Наследие» понадобится хотя бы GTX 1070
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В Steam опубликовали системные требования «Хогвартс: Наследие» — они довольно высокие: в минимальную конфигурацию попала видеокарта GTX 1070.

Минимальные требования

Для 1080р при 60 FPS с низким уровнем графики и FSR на производительность

  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта — GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 85 ГБ (желательно на SSD)

Рекомендуемые требования

Для 1080р при 60 FPS с высоким уровнем графики и FSR на качество изображения

  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 85 ГБ (SSD)

«Хогвартс: Наследие» выходит 10 февраля на ПК и консолях.

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