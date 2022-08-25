Для запуска «Хогвартс: Наследие» понадобится хотя бы GTX 1070
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В Steam опубликовали системные требования «Хогвартс: Наследие» — они довольно высокие: в минимальную конфигурацию попала видеокарта GTX 1070.
Минимальные требования
Для 1080р при 60 FPS с низким уровнем графики и FSR на производительность
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 85 ГБ (желательно на SSD)
Рекомендуемые требования
Для 1080р при 60 FPS с высоким уровнем графики и FSR на качество изображения
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 85 ГБ (SSD)
«Хогвартс: Наследие» выходит 10 февраля на ПК и консолях.
Новость по теме«Хогвартс: Наследие» переведут на русский язык
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