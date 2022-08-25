Для запуска «Хогвартс: Наследие» понадобится хотя бы GTX 1070

В Steam опубликовали системные требования «Хогвартс: Наследие» — они довольно высокие: в минимальную конфигурацию попала видеокарта GTX 1070.

Минимальные требования

Для 1080р при 60 FPS с низким уровнем графики и FSR на производительность

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта — GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 85 ГБ (желательно на SSD)

Рекомендуемые требования

Для 1080р при 60 FPS с высоким уровнем графики и FSR на качество изображения

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 85 ГБ (SSD)

«Хогвартс: Наследие» выходит 10 февраля на ПК и консолях.