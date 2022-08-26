В новой серии «Женщины-Халк» упомянули Росомаху

Вчера вышла вторая серия «Женщины-Халк», где нашли две интересные пасхалки — если их можно таковыми назвать. В браузере в разделе «статьи по теме» упоминаются Вечные и Росомаха.

«Почему посреди океана находится огромная статуя какого-то человека?» — это отсылка к финалу «Вечных». Но второй заголовок куда интереснее: «Мужчина с металлическими когтями подрался в баре». Да, речь явно про Росомаху.

Официально Логан не появился ещё в киновселенной и Marvel, судя по планам на сагу мультивселенной, не особо торопится вводить Людей икс — хотя первый мутант в киновселенной уже появился, это Мисс Марвел. Об этом стало известно в финале её сериала.

До конца года Marvel выпустит ещё два фильма: «Чёрную пантеру: Ваканда навсегда» (11 ноября) и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (25 декабря).