Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Студия обещает подробнее рассказать о проекте в ближайшее время

Студия, известная по Alien: Isolation и Total War, делает новый экшен на Unreal Engine 5
Комментарии

Британская студия Creative Assembly анонсировала новый проект. За него отвечает болгарское подразделение Creative Assembly Sofia, а подробности раскроют в ближайшее время.

Вероятно, игра находится на ранней стадии разработки. Болгарский офис сейчас расширяется и набирает новых специалистов. Судя по вакансиям, нас ждёт экшен от третьего лица на базе модного движка Unreal Engine 5.

Creative Assembly Sofia основали в марте 2017 года. Сначала студия работала над дополнениями для серии Total War, после чего выпустила свой дебютный проект — Total War Saga: Troy.

В общей сложности Creative Assembly разрабатывает четыре проекта. Помимо новой Total War и космического шутера с героями Hyenas, студия работает над ещё одной игрой. С учётом сегодняшнего анонса, компания занята производством четырёх игр.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022