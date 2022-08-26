Студия, известная по Alien: Isolation и Total War, делает новый экшен на Unreal Engine 5

Британская студия Creative Assembly анонсировала новый проект. За него отвечает болгарское подразделение Creative Assembly Sofia, а подробности раскроют в ближайшее время.



Вероятно, игра находится на ранней стадии разработки. Болгарский офис сейчас расширяется и набирает новых специалистов. Судя по вакансиям, нас ждёт экшен от третьего лица на базе модного движка Unreal Engine 5.

Creative Assembly Sofia основали в марте 2017 года. Сначала студия работала над дополнениями для серии Total War , после чего выпустила свой дебютный проект — Total War Saga: Troy.

В общей сложности Creative Assembly разрабатывает четыре проекта. Помимо новой Total War и космического шутера с героями Hyenas, студия работает над ещё одной игрой. С учётом сегодняшнего анонса, компания занята производством четырёх игр.