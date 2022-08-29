Слух: раскрыты актёры и режиссёр для «Фантастической четвёрки»

Про фильм «Фантастическая четвёрка» до сих пор известно очень мало. Ожидается, что информация появится во время выставки D23 Expo в сентябре, а пока что придётся довольствоваться слухами от различных источников.
Бывший главный редактор Birth. Movies. Death Девин Фарачи рассказал, что Marvel Studios хочет договориться с актёром Пенном Бэджли для роли Мистера Фантастика. По словам Фарачи, он был бы рад увидеть на этой роли темнокожего актёра, но Marvel решила сохранить традицию и не менять цвет кожи Риду Ричардсу.
Ребята, с которыми Marvel Studios говорили об этом, были белыми. Этот парень, Пенн Бэджли, из сериала «Ты», у него, вероятно, уже есть роль. Они придерживаются стандарта… И, кстати, он потрясающий, это хороший выбор.
Вместе с этим ходят слухи, что роль Женщины-невидимки исполнит Элизабет Лэил, которая тоже получила известность благодаря сериалу «Ты».
Пенн Бэджли
Фото: James Devaney/GC Images
Элизабет Лэил
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images for A E
Также появилась информация и про режиссёров проекта. Главным кандидатом для этой должности называют постановщика сериала «ВандаВижен» Мэтта Шекмана. Также ленту могут снять Рид Каролин и Майкл Мэттьюс. Притом о назначении Шекмана сообщило авторитетное издание Deadline.
Премьера фильма назначена на 8 ноября 2024 года, а съёмки должны стартовать в следующем году.
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