Системные требования и дата выхода Half-Life 2 для VR
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В начале августа мы сообщали о масштабном VR-моде для Half-Life 2, с помощью которого можно будет поиграть в культовый экшен в шлеме виртуальной реальности.
Недавно в Steam у модификации появилась страница. На ней можно увидеть скриншоты, описание и все особенности проекта. Среди них: интуитивное и понятное управление, виртуальная реальность в масштабе всей комнаты.
Также стала известна и дата выхода мода. Релиз состоится в Steam уже 16 сентября. А пока что можно ознакомиться с системными требованиями.
Минимальные
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 1600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
- Место на диске: 3 ГБ
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel 8th Generation Core или AMD Ryzen 3000
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700
- Место на диске: 12 ГБ
Скриншоты
Для работы модификации требуется наличие Half-Life 2 в Steam. Также команда отметила, что эта модификация не имеет никакого отношения к Valve.
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