Фанаты возвели Terraria в ранг великих игр

Фанаты культовой Terraria обратили внимание на то, что песочница стала первой игрой в Steam, которая добралась до 1 млн обзоров с рейтингом положительных рецензий в 97%. Тайтл продолжает занимать первое место в списке самых высокооценённых игр в магазине Valve.

Топ-10 самых высокооценённых игр в Steam

На втором месте по количеству обзоров располагается ещё одна песочница — Garry's Mod. На третьем — Left 4 Dead 2, культовый шутер от Valve. В десятку также вошли «Ведьмак 3: Дикая Охота», симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, выживач Valheim и хоррор Phasmophobia.

Абсолютный лидер по количеству обзоров всё ещё Counter-Strike: Global Offensive — 6,6 млн рецензий. Однако средний процент положительных отзывов у CS:GO намного меньше — всего 88%.