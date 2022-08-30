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Terraria — первая игра в Steam с 1 млн обзоров. Её обожают 97% людей

Фанаты возвели Terraria в ранг великих игр
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Фанаты культовой Terraria обратили внимание на то, что песочница стала первой игрой в Steam, которая добралась до 1 млн обзоров с рейтингом положительных рецензий в 97%. Тайтл продолжает занимать первое место в списке самых высокооценённых игр в магазине Valve.

Топ-10 самых высокооценённых игр в Steam

Топ-10 самых высокооценённых игр в Steam

На втором месте по количеству обзоров располагается ещё одна песочница — Garry's Mod. На третьем — Left 4 Dead 2, культовый шутер от Valve. В десятку также вошли «Ведьмак 3: Дикая Охота», симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, выживач Valheim и хоррор Phasmophobia.

Абсолютный лидер по количеству обзоров всё ещё Counter-Strike: Global Offensive — 6,6 млн рецензий. Однако средний процент положительных отзывов у CS:GO намного меньше — всего 88%.

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